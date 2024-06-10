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    19:38, 09 Июнь 2024 | GMT +6

    Петицию против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ рассмотрят в Казахстане

    ЛГБТ
    Фото: pixabay.com

    Опубликованная на официальном портале «E-Petition.kz» петиция «Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в РК!» собрала необходимое количество подписей для официального рассмотрения. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

    - Согласно статье 90-4 АППК РК, после достижения порога в 50 000 подписей, Министерство культуры и информации РК приняло петицию к рассмотрению. В соответствии со статьей 90-5 АППК РК, срок рассмотрения петиции составляет до 40 рабочих дней с момента её регистрации, - сообщили в ведомстве.

    Министерство культуры и информации РК организует деятельность рабочей группы, включающей представителей заинтересованных сторон, государственных органов и общественных объединений. Процесс рассмотрения петиции будет проходить в соответствии с требованиями законодательства.

    Ранее депутаты Мажилиса от фракции партии AMANAT Асхат Аймагамбетов и Жанарбек Ашимжанов предлагали внести поправку в закон «О масс-медиа», устанавливающую запрет для СМИ писать о представителях ЛГБТ.

    Теги:
    Правительство Минкультуры и информации ЛГБТ СМИ Общество
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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