Петицию против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ рассмотрят в Казахстане

Опубликованная на официальном портале «E-Petition.kz» петиция «Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в РК!» собрала необходимое количество подписей для официального рассмотрения. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

- Согласно статье 90-4 АППК РК, после достижения порога в 50 000 подписей, Министерство культуры и информации РК приняло петицию к рассмотрению. В соответствии со статьей 90-5 АППК РК, срок рассмотрения петиции составляет до 40 рабочих дней с момента её регистрации, - сообщили в ведомстве.

Министерство культуры и информации РК организует деятельность рабочей группы, включающей представителей заинтересованных сторон, государственных органов и общественных объединений. Процесс рассмотрения петиции будет проходить в соответствии с требованиями законодательства.

Ранее депутаты Мажилиса от фракции партии AMANAT Асхат Аймагамбетов и Жанарбек Ашимжанов предлагали внести поправку в закон «О масс-медиа», устанавливающую запрет для СМИ писать о представителях ЛГБТ.