Петицию о запрете на участие в азартных играх для госслужащих одобрили в РК

Рабочая группа одобрила проект решения по петиции о запрете на участие в азартных играх для госслужащих и правоохранителей. Это первая одобренная петиция в рамках запущенного по поручению Главы государства института онлайн-петиций, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.

Сегодня в Министерстве туризма и спорта состоялось заседание рабочей группы по рассмотрению петиции о введении запрета на участие в азартных играх и пари для государственных служащих, военнослужащих, сотрудников правоохранительных и специальных органов. В нем приняли участие члены рабочей группы, гражданские активисты, представители заинтересованных государственных органов и общественных объединений в сферах игорного бизнеса и лотерейной деятельности, а также автор петиции, руководитель РОО «Әділдік жолы» Дидар Смагулов.

Участникам заседания был представлен проект решения, разработанный на основе обсуждения рабочей группы и направленный на полное удовлетворение петиции. По итогам заседания проект положительного решения одобрен подавляющим большинством голосов участников.

В своем выступлении депутат Мажилиса Парламента Нургуль Тау отметила, что азартные игры являются злом, погубившим множество судеб, в том числе детей и молодежи, и полностью поддержала петицию и проект решения по ней.

— Запрет госслужащим играть в азартные игры обсуждался давно. С самого начала говорилось, что такая норма появится. Депутаты охотно поддержали данную инициативу, — заявил депутат Мажилиса Нартай Сарсенгалиев.

Представитель Агентства по делам государственной службы Жанибек Наушабайұлы отметил, что для контроля за соблюдением запрета и пресечения участия государственных служащих, военных, сотрудников правоохранительных и специальных органов разработан и в ближайшее время будет принят совместный приказ заинтересованных органов. В случае подтверждения факта участия в азартных играх и пари нарушители понесут наказание вплоть до увольнения по отрицательным мотивам.

Заседание транслировалось в онлайн-режиме.

27 июня 2024 года планируется официальное направление автору петиции решения Министерства в соответствии с установленной законодательством процедурой.