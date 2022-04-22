Петицию против поставок оружия в Украину инициировали в Германии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Группа граждан в Германии инициировала петицию против поставок оружия в Украину, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

На сайте change.org размещена петиция, призывающая остановить вооружение Украины.

«Третья мировая война должна быть предотвращена, нам нужна дипломатия, а не оружие!» - написали инициаторы обращения. Петицию подписали более 12 тыс. пользователей интернета.

Как пишут европейские СМИ, канцлер ФРГ Олаф Шольц находится под растущим давлением внутри страны и за рубежом. Западные союзники и члены правящей коалиции Германии все чаще и резко критикуют канцлера-социал-демократа, призывая его поставить тяжелое вооружение украинским силам.