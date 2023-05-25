Петиция против неработающих запретов: как решить проблему вейпов на деле, а не на бумаге?

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Журналист, блогер, основатель сообщества Tastau.qaz Татьяна Фоминова запустила петицию с призывом не множить неработающие поправки в закон, а решать проблему популярности вейпов среди подростков ужесточением регулирования и соблюдением действующего законодательства, передает МИА «Казинформ».

Минздрав предлагает запретить в Казахстане вейпы, отмечая, что увлечение подростков этими устройствами приобретает масштабный характер. Инициаторы запрета регулярно проводят мероприятия, где отмечают важность принятия запрета, а в поддержку самой инициативы запустили петицию от имени от лица Ахатай Баян – заместителя председателя Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана, члена Республиканского совета по вопросам образования и здравоохранения при партии Аманат.

При этом, автор петиции признает, что «продукция завозится, как правило, нелегально, и никто не знает, кто ее произвел, в каком количестве ввез в Казахстан и что она содержит на самом деле». Несмотря на это, петиция призывает к полному запрету вейпов на территории республики, но не к ужесточению контроля за торговыми точками и регулированию ввоза нелегальной продукции.

Татьяна Фоминова, журналист и основатель сообщества о снижении вреда Tastau.qaz, запустила петицию с противоположным посылом – не запрещать, а ужесточить регулирование. Она считает, что запрет, если он будет принят, останется лишь на бумаге, а вейпы никуда не исчезнут, а просто уйдут «в тень».

Активистка отмечает, что запрет останется лишь на бумаге по аналогии с другими запрещёнными табачными продуктами, например, кальянами, оставшимися в теневом обороте. Кроме того, Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения уже запрещает выставлять на прилавках табачные и никотиновые изделия, в том числе и электронные, и продавать их детям, но эта мера до сих пор не работает.

«Почему каждый раз, когда не работают действующие законы, пускается в ход одна заплатка на все времена - запретить!? Вот опять эта история с вейпами, когда вместо того, чтобы отрегулировать уже действующий закон, вместо того, чтобы запустить рейды по магазинам в которых вейпы-одноразки продают несовершеннолетним, пытаются прилепить подорожник в виде запрета.», - говорит Татьяна Фоминова.

Запрет, по мнению общественницы, лишь увеличит рынок контрабанды. И доказательства в пользу этого мнения мы получаем уже сейчас Так, 22 мая стало известно, что пограничники КНБ совместно с сотрудниками Департамента госдоходов на КПП «Достык» на границе с Китаем задержали троих граждан РК, пытавшихся ввезти крупную партию электронных сигарет без сопроводительных документов. Предварительная стоимость изъятого товара - 2,4 млрд. тенге. Задержанные и груз переданы в территориальное подразделение Департамента экономических расследований МФ РК для дальнейшего разбирательства. И это далеко не единичный случай.

«То есть, несмотря на существующие ограничения, контрабанда процветает, и запрет, по мнению его противников, только способствует расширению теневого рынка, но не сможет позитивно повлиять на здоровье казахстанцев, в том числе подрастающего поколения. Опыт многих стран показывает, что хорошо регулируемый рынок с понятными законами и правилами намного легче контролировать, чем теневой, который, по сути, контролю не поддаётся. Не нужно плодить нереализуемые законы, которые к тому же, приводят к коррупции. Гораздо эффективнее будет разобраться, почему не работают существующие ограничения и улучшить их. Вейпы - продукт для взрослых курильщиков. Для того, чтобы он был недоступен детям, надо следить за тем, чтобы его не продавали детям, вот так очень просто. С сигаретами и алкоголем сработало? Так давайте постараемся и чтобы с вейпами работало», - говорит Фоминова

Созданная ей петиция составлена на имя Президента и предлагает не запрещать и не увеличивать теневую экономику, а регулировать потребление табачных и никотиновых изделий эффективно – с выгодами для общественного здравоохранения и без ущерба экономике. В ней отмечается, что у нас уже есть отличный опыт соблюдения продажи табачных изделий – сигарет и нагреваемого табака, которые правильно регулируются и не попадают к детям и подросткам. Такую же рабочую систему она предлагает создать в отношении вейпов.

«Прошу обратить внимание Минздрава на исполнение уже действующих правил и законов и их усиление (запрет размещения на прилавках, маркировка и отслеживание продажи через все каналы, акцизы, запрет продажи несовершеннолетним) – это проблема правоохранительных органов, именно здесь Минздрав должен быть активным и продвигать эту работу в правительстве/регионах», - призывает Татьяна Фоминова.

С полным текстом петиции можно ознакомиться здесь.