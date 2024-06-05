Петербургский международный экономический форум стартует в России

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) начинает работу в северной столице России, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Мероприятие проходит в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» с 5 по 8 июня. Ожидается, что в форуме примут участие более 18 тысяч представителей из 136 стран — это главы государств, руководители крупнейших компаний, общественные лидеры и молодежь. Страной-гостем ПМЭФ-2024 стал Оман. В деловой программе примут участие около 1,5 тысячи спикеров и экспертов. Казахстанская делегация на ПМЭФ будет состоять из представителей госорганов, бизнеса и дипломатов.

В среду, в стартовый день работы форума, будут организованы тематические дискуссии представителей государства, малого и среднего бизнеса, пройдут подписания соглашений о развитии делового партнерства.

Фото: Юлия Егорова/ Росконгресс

В четверг, 6 июня, начинается основные мероприятия форума, которые посвящены четырем тематическим направлениям: «Российская экономика: цели и задачи нового цикла», «Переход к многополярной модели мировой экономики», «Технологии, обеспечивающие лидерство», «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитии — приоритеты государства». Также в программе фору м запланированы более десяти диалогов, среди которых: ЕАЭС-АСЕАН, Россия-Африка, Россия-Латинская Америка, Россия-Китай и другие.

В третий, главный день работы форума, состоится пленарное заседание с участием президента России и приглашенных лидеров других стран, среди которых — президенты Республики Сербской, Боливии и Зимбабве.

В заключительный день, 8 июня, состоится Международный молодежный экономический форум, где молодые управленцы, предприниматели, студенты и преподаватели обменяются мнениями по актуальным вопросам.

ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является ведущей российской площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения главных экономических вопросов, актуальных для России и глобального сообщества.