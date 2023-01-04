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Петь под фонограмму запретили в Кыргызстане

4 Января 2023, 13:12
Петь под фонограмму запретили в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – С января 2023 года в Кыргызстане запрещено петь под фонограмму. Соответствующий приказ подписал министр культуры, информации, спорта и молодежной политики КР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В документе говорится, что во всех государственных культурных и образовательных учреждениях, в частности, театрах, спортивных учреждениях, филармонии, концертных залах, кинозалах, клубах, музеях, библиотеках, находящихся в ведении министерства, вокальные выступления на концертах, культурно-массовых мероприятиях должны исполняться вживую.

Приказ вступил в силу 1 января. Ответственность за его исполнение возложена на руководителей этих учреждений. Исполнение приказа будет контролировать министр.


Фото из открытых источников
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