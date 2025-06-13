Песок и гравий незаконно добывают на берегах реки Бадам в Шымкенте

По информации городского департамента экологии, видеозаписи были переданы в правоохранительные органы с требованием привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц по статьям 332 и 334 Уголовного кодекса Республики Казахстан — «Нарушение правил охраны недр» и «Незаконное недропользование».

— Установлено, что неустановленные лица осуществили добычу песчано-гравийной смеси с северного и южного берегов реки Бадам вдоль улицы Шардара. Материалы были погружены в грузовые автомобили и вывезены на земельный участок по улице Аль-Фараби в микрорайоне Ынтымақ Абайского района. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — уточнили в городской прокуратуре.

По данным акимата, участок, на который вывозились материалы, принадлежит предпринимателю, имеющему государственный акт на землю. Однако в документе указано разрешение на ведение рыболовного хозяйства, а не на осуществление недропользования. В связи с этим возможен пересмотр или прекращение прав на использование участка.

На сегодняшний день в черте Шымкента официально зарегистрированы 14 недропользователей. После получения городом статуса республиканского значения, еще 24 компании были лишены лицензий.

Отметим, что в этом году на укрепление берегов реки Бадам, находящихся в аварийном состоянии, из госбюджета выделено более 5 миллиардов тенге. В зоне риска остаются 150 строений, расположенных вблизи русла.