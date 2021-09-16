Песочную терапию используют в работе с осужденными в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Песочную терапию используют психологи в работе с осужденными в учреждении ЕЦ–166/23, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДУИС по Акмолинской области, главная задача психологов УИС - помочь заключенным осознать мотивы совершения преступления, справиться с глубинными, неосознаваемыми переживаниями от произошедшего, помочь поверить в себя и собственные силы, а также готовить заключенных к жизни на свободе. Активная ресоциализация заключенных начинается за 6 месяцев до освобождения.

«На протяжении нескольких лет в своей работе я использую метод песочной терапии, который вполне оправдывает себя. Не зря именитые психологи мира признали песочную терапию как арт-терапию – это методы самодиагностики и самоисцеления», - рассказала психолог учреждения Людмила Нечайкина.

По ее словам, рисование песком на стекле – хорошо забытая техника изобразительного искусства. Сегодня она популярна во всем мире благодаря своей простоте исполнения. При этом активно работает наш мозг, развивается абстрактное мышление. В работе задействованы руки, технически они работают на одной волне с мозгом. Это дает успокаивающий эффект - песок приятен на ощупь.

«Забавный случай произошел во время работы с одним из осужденных: я предложила поработать с песком, на что получила ответ: «Я уже не ребёнок, чтобы с песком играть»! Но в процессе работы осужденный настолько проникся, что был удивлен, как даже простое пересыпание песка из одной руки в другую оказывает положительное влияние на его психоэмоциональное состояние. Мой пациент благодаря песочной терапии наглядно увидел свои цели, к которым ему необходимо стремиться. После чего при встрече неоднократно благодарил за помощь и понимание», - добавила Людмила.