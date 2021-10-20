Песню родному селу посвятил житель Акмолинской области

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В сельских населенных пунктах региона продолжается марафон «Ауылдың гүлденуі – Қазақстанның гүлденуі», посвященный 30-летию Независимости страны. Ряд мероприятий прошел в селах Тургай, Малтабар, Уленты, Ажы и Селеты Ерейментауского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики региона.

В рамках мероприятий были организованы ярмарки сельскохозяйственной продукции, выставки работ мастеров и ремесленников декоративно-прикладного искусства, концерты с участием артистов районного дома культуры и сел. На встречи в качестве почетных гостей были приглашены ветераны труда, труженники сел и передовики агропромышленного комплекса.

«Все мероприятия в селах прошли интересно и насыщенно. Жители весело провели время, пообщались друг с другом, вспомнили приятные и яркие моменты жизни. Думаю, что сельчане получили массу положительных эмоций и отличное настроение», - рассказал аким Тургайского сельского округа Марат Аубакиров.

Проведение марафона совпало с 60-летним юбилеем села Уленты. В честь знаменательного события поэт, певец, композитор Сайлау Жылкыбаев посвятил родному селу песню «Өлеңтім – Өлеңім». Также в рамках мероприятия сельской библиотекой была организована специальная выставка под названием «Ұлы даланың ежелгі қолөнер көрмесі».

«За эти годы выросло большое село, благодаря каждодневному труду сельчан, вложивших свою любовь и преданность в его преобразование. Хочу поздравить всех жителей с юбилеем села, пожелать им крепкого здоровья и благополучия. Пусть наше село и дальше процветает», - поделился житель села Балтабай Хосыбаев.

К слову, марафон «Ауылдың гүлденуі – Қазақстанның гүлденуі» проводится в сельских населенных пунктов области в течение октября с целью устойчивого развития аулов, повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, сохранения и развития элементов народного творчества.