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Песню Абая одновременно исполнили тысячи жителей Усть-Каменогорска

23 Января 2020 15:55
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Песню Абая одновременно исполнили тысячи жителей Усть-Каменогорска

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске дан старт мероприятиям, посвященным юбилею Абая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram акимата областного центра.

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На центральной площади города, у памятника поэту, тысячи жителей областного центра исполнили известную песню Абая «Көзімнің қарасы». Здесь же состоялось торжественное возложение цветов к монументу писателя. В акции приняли участие представители студенческой молодежи, волонтерских и общественных организаций Усть-Каменогорска.

В акимате отметили, что Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев и Президент РК Касым-Жомарт Токаев дали официальный старт празднованию 175-летия со дня рождения Абая, которое продлится в течение всего года.


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Абай,
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Орал Ерланулы

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