Песня «Көк тудың желбірегені» прозвучала под самым высоким флагом Актау
АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 10 ноября, молодежь Актау исполнила песню «Көк тудың желбірегені» вместе с автором произведения у подножия флагштока на площади Государственных символов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Мангистауской области.
Национально-патриотическое мероприятие было организовано в рамках 30-летия Независимости Казахстана.
Во встрече приняли участие известный поэт, деятель культуры, автор произведения «Көк тудың желбірегені» Алмас Ахметбекұлы, студенты учебных заведений, военнослужащие и представители интеллигенции.
В ходе встречи Алмас Ахметбекұлы исполнил патриотические песни, призывая молодежь любить и верно служить Родине.
«Для нашего будущего поколения необъятная казахская земля должна стать домом счастья и богатства. Мы должны воспитывать молодое поколение, которое будет укреплять нашу независимость, гордо поднимать флаг и вносить вклад в процветание нашей страны. Потому что будущее – в руках молодежи», - сказал Алмас Ахметбекұлы.
В рамках творческого визита «Марқакөлден Маңғыстауға» состоится вечер встречи поэта со студентами университета им. Ш. Есенова и нефтяниками региона.
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