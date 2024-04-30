Песня казахстанца в соцсетях набрала более 5 млрд прослушиваний

Песня казахстанского певца Adama под названием «Жүрек» стала известна по всему миру, передает агентство Kazinform.

- Её слушают в Азии, Европе, Северной и Южной Америке. Песня «Жүрек» занимает 13 место в мировом рейтинге Shazam. На YouTube клип набрал более 52 млн просмотров. В TikToк она стала вирусной, её перепевают на разные лады, снимают каверы. Настоящее имя исполнителя Фаррух Тохтамуратов, он из города Мерке Жамбылской области, выступает под творческим псевдонимом Adam. Певец признаётся, что удивлён феноменальной популярностью своей песни. По его мнению, отклик она получила, потому что написана от всего сердца, - написал в Facebook пользователь Камбар Омаров.

На момент публикации новости число просмотров клипа на YouTube приблизилось к 55 млн.