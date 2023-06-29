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Песня Димаша «Omir» прозвучала на двух радиостанциях Латинской Америки

Редактор:  
Зифа Хабирова
29 Июня 2023, 18:18
Песня Димаша «Omir» прозвучала на двух радиостанциях Латинской Америки

МЕХИКО. КАЗИНФОРМ - В эфире двух популярных радиостанций Мексики Andromeda Radio и OYE 89.7 впервые прозвучала композиция Димаша Кудайбергена «Omir», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dimashnews.com.

На мексиканском радио Andromeda с 1 марта 2023 года появилась специальная программа «Вселенная Димаша», полностью посвященная казахстанскому артисту и культуре его родной страны. С тех пор программа длительностью в 2 часа выходит в эфир радиостанции регулярно.

21 июня на Andromeda Radio прошел эфир уже пятого выпуска «Вселенной Димаша», в которой прозвучали такие песни, как Omir, Durdaraz, Adagio, Omir, The Crown, SOS, Akkyum, Together, Screaming, «Я скучаю по тебе», и другие.

Песня Димаша «Omir» прозвучала на двух радиостанциях Латинской Америки

«Мы приветствуем нашего дорогого Димаша. Что может быть лучше, чем послушать композицию, слова и музыку к которой он написал сам? Эта песня — подарок Димаша всем Dears, так как в свой день рождения он обычно дарит что-то своим любимым поклонникам. В этот раз, на свое 29-летие, Димаш выпустил песню под названием «Omir», которая очень эмоциональна. Я думаю, что она показывает нам все чувства и зрелость Димаша».

На радио OYE 89.7 так же прозвучала композиция казахстанского исполнителя. Популярный мексиканский ютубер, музыкальный редактор, радиоведущий и интервьюер Пончо Йезка добавил сингл «Omir» в свою еженедельную программу на радио OYE 89.7 под названием «Tu Fandom», - сказала ведущая радиостанции Алехандра Джоджиа, включая радиослушателям «Omir».

Песня Димаша «Omir» прозвучала на двух радиостанциях Латинской Америки

«24 мая Димаш отпраздновал свой день рождения и сказал: «Omir» — это произведение, чьи мелодия и слова впервые прорвались из моего внутреннего мира. Произведение, приуроченное к моему дню рождения. Я посвящаю его всем моим слушателям, сподвигшим меня выстоять и против свирепых волн на водной глади, и против бушующей бури. Это творение о моей жизни». Димаш размышляет о жизни в своей композиции, которая демонстрирует нам невероятное вокальное исполнение. Вот кого я считаю лучшим певцом и вокалистом в мире!» — поделился Пончо Йезка.


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