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Песня Димаша Кудайбергена впервые прозвучала на радио Уругвая

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
29 Апреля 2023, 09:13
Песня Димаша Кудайбергена впервые прозвучала на радио Уругвая

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На уругвайской радиостанции Maxima FM 97.7 прозвучал сингл Димаша Кудайбергена «Together». Это первое появление казахстанского артиста на радио Уругвая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Dimashnews.com.

Maxima FM 97.7 — популярная радиостанция Уругвая, расположенная в городе Нуэво-Пайсанду. На радио освещают последние новости и интересные события страны, а также транслируют музыку разнообразных жанров.

Последняя вышедшая композиция Димаша Кудайбергена «Together», музыку к которой написал его младший брат Абильмансур Кудайберген, прозвучала в программе «Los recomendables» благодаря активным запросам Dears из Уругвая.

Радиоведущая Эмина поблагодарила уругвайский фан-клуб певца за проявленный интерес и попросила, как можно чаще знакомить ее с такими удивительными артистами.

Ранее на национальном телевидении Кубы посвятили программу Димашу Кудайбергену.


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