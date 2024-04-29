Песня Димаша Кудайбергена Smoke появилась на мировых музыкальных платформах

- Моя новая композиция Smoke теперь доступна на всех музыкальных платформах. Как вы помните, впервые я исполнил эту песню на своем сольном концерте в Гонконге, и очень благодарен за теплый отклик, который она получила. Хочу выразить особую благодарность моим друзьям Кэндис Келли и Дмитро Гордону за их вклад в создание текста этой композиции. Надеюсь, вам понравилась песня! Встретимся скоро на моих сольных концертах в Будапеште и Стамбуле! - написал в Instagram Димаш Кудайберген.