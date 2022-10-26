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Песня «Атамекен» прозвучала в исполнении Каракат Абден

Редактор:  
Ринат Дусумов
26 Октября 2022, 08:38
Песня «Атамекен» прозвучала в исполнении Каракат Абден

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Кандидат в Президенты Каракат Абден поздравила казахстанцев с Днем Республики в необычном формате. Вместе с ансамблем бабушек «Ару Ана» она исполнила всеми любимую песню «Атамекен», которая стала по-настоящему народной. Об этом передает МИА «Казинформ».

«В этом году День Республики объявлен национальным праздником. В честь возрожденного праздника мы исполнили легендарную песню «Атамекен», которая способствует повышению патриотического самосознания. Поздравляю всех казахстанцев с Днем Республики!» - сказала Каракат Абден.

У кандидата активно работают республиканские и региональные предвыборные штабы. Каракат Абден, которая уже успела встретиться с избирателями Акмолинской области и Караганды, в скором времени проведет встречи с жителями Павлодарской и Абайской областей.


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