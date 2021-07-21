Песни в исполнении Рухии заиграли другими красками – преподаватель победительницы «Славянского базара»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня встретить победительницу «Славянского базара в Витебске» Рухию Байдукенову в аэропорту Нур-Султана пришли ее преподаватели, научившие азам пения. По словам Елены Воловиковой, преподавателя Казахского национального университета искусств, песни в исполнении Рухии заиграли другими красками, потому как она добавила свое видение в музыку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я часто бываю членом жюри и мне порой трудно определить победителя, кроме Рухии. Рухия взяла тем, что она креативный музыкант, вокалист, который применяет западную технику в своем исполнении. Она была разнообразной. Это показатель профессионализма вокалиста, когда он может применять различные техники: не просто петь, а варьировать, изменять. Это титаническая работа. Дар – всего лишь 50 % успеха. Остальное – работа. Это ежедневные уроки, ежедневная работа над собой. Она с самого детства шла к этой победе», - рассказала Елена Воловикова.

Теперь, по ее словам, задача - выпустить хорошую песню и клип, который больше раскроет потенциал Рухии Байдукеновой.

«Она показала высочайший уровень, спев трудные песни, которые не каждому вокалисту по плечу. Рухия справилась. Мало того, что справилась, она внесла новые краски в песни. Она добавила свою интерпретацию, видение. Как художник, у нее сформировалась манера исполнения. Песни заиграли абсолютно другими красками в ее исполнении», - добавила преподаватель Казахского национального университета искусств Е. Воловикова.

Напомним, победительницей международного конкурса «Славянский базар в Витебске» стала наша соотечественница Рухия Байдукенова. Желанную «Лиру» ей вручили на церемонии закрытия XXX международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске.

Позже Рухия рассказала о том, что главное для артиста, и поделилась своими планами.

Сегодня Рухия Байдукенова прилетела в Нур-Султан вместе с творческой командой, в частности со всемирно прославленным певцом Димашом Кудайбергеном, заслуженными деятелями страны Канатом и Светланой Айтбаевыми.