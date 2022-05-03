3 Мая 2022 23:00

Песни о войне и Великой Победе исполнят 9 Мая в «Астана Опера»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Накануне Дня Победы волонтеры «Астана Опера» побывали в гостях у столичных ветеранов, чтобы поздравить с наступающим праздником и выразить бесконечную признательность их воинской доблести. 9 Мая в театре также пройдет концерт «Песни памяти и славы» в благодарность участникам войны и всем, кто сражался за мир. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

В программу вошли произведения камерно-вокальной музыки и любимые мелодии фронтовых лет.

День Победы – особый праздник для казахстанцев. Каждый год 9 Мая наши соотечественники с необыкновенным теплом и душевным трепетом поздравляют участников Великой Отечественной войны и с болью в сердце вспоминают ушедших родных.

«Ветераны – наша гордость, наш жизненный ориентир. От имени всех сотрудников театра мы выражаем признательность за их подвиг и поздравляем с праздником Великой Победы. Желаем долгих лет жизни и мирного неба над головой. Подарки, собранные нашими сотрудниками, – это возможность порадовать ветеранов в особенный для них день, – отметила заместитель директора «Астана Опера» Айжан Курмангалиева. – Усилиями наших волонтеров благотворительная деятельность театра набирает обороты. Особое внимание сконцентрировано на уязвимых слоях общества, систематическую помощь получают многодетные и малоимущие семьи, дети-инвалиды и многие другие. Наряду с организацией благотворительных выступлений и акций, «Астана Опера» оказывает материальную помощь, собирает продуктовые корзины и подарочные наборы».

Еще одним способом выразить благодарность ветеранам станет праздничный концерт «Песни памяти и славы», который пройдет 9 Мая в Камерном зале им К. Байсеитовой.

«Песни о войне и Великой Победе – это наше достояние. Они очень душевно и символично рассказывают о трагической странице отечественной истории, являются связующей нитью между поколениями, помогая передавать знания об испытаниях и лишениях, с которыми пришлось столкнуться нашим родителям, дедушкам и бабушкам, – отметила организатор и участник концерта, заслуженный деятель Казахстана Раушан Бескембирова. – Любимые всеми песни военных лет полны скорби и в то же время надежды. Почти все произведения, включенные в праздничную программу, наши соотечественники знают наизусть и поют, причем не только 9 Мая».

В подготовке концерта особый акцент сделан на произведениях казахстанских композиторов, написанных в годы войны и после Победы. В то время тема воинской доблести буквально пронизывала музыкальное творчество, рождая сочинения, ставшие бессмертными и полюбившиеся многим поколениям казахстанцев.

В их числе – произведения известного композитора и дирижера Капана Мусина – Соната для скрипки и фортепиано, посвященная генералу И.В.Панфилову (скрипка – Айя Габбасова, фортепиано – Раушан Бескембирова), а также написанная на слова Касыма Аманжолова пронзительная «Алма бағында».

Особый трепет в сердцах слушателей вызывают песни Мукана Тулебаева «Тос, мені тос...», «Кестелі орамал», обволакивает своей нежной грустью «Сүйген сәулем» Бахытжана Байкадамова.

В праздничном концерте можно будет услышать «Жас қазақ» Р. Елебаева, Г. Мустафина, «Әлия» С. Байтерекова, Б. Тажибаева, «Катюшу» М. Блантера, М. Исаковского, «Синий платочек» Е. Петербургского, и, конечно же, «Нам нужна одна победа» Б. Окуджавы и «День Победы» Д.Тухманова, В.Харитонова.

В этот вечер в Камерном зале им К. Байсеитовой будут звучать незабываемые голоса Заслуженных деятелей Казахстана Бибигуль Жанузак, Жамили Джаркимбаевой, Меира Байнеша, заслуженной артистки Казахстана Галии Байгазиновой, а также Асем Сембиной, Назым Сагинтай, Асем Аубакировой, Айгерим Аманжоловой, Алихана Зейноллы, Батыржана Смакова и многих других.

Наряду со знакомыми произведениями зрителей «Астана Опера» 9 Мая ждет первое исполнение песни «Соғыстан оралмаған ағалар», написанной композитором и дирижёром Алиби Абдинуровым.

«На создание песни меня вдохновила память о героических подвигах наших дедов и прадедов во время сражений в годы Великой Отечественной войны, – отметил автор произведения. – В нашей семье – трое участников войны: брат отца, отец и дядя мамы. Отец мамы Мухтар Ахметов воевал в дивизии Панфилова и похоронен в г. Холм Новгородской области. Когда появилась возможность, мы нашли место последнего сражения для нашего дедушки, побывали там. Подвиги, которые совершили он и его ровесники, оставили неизгладимое впечатление в нашей памяти, поэтому мы с детства чтим героизм наших предков. Мне очень нравятся военные песни, в том числе из кинофильмов. Но самая любимая из них – «Кестелі орамал».

«Соғыстан оралмаған ағалар», автором слов которой выступил Б. Абенов, исполнит студент Казахского национального университета искусств Диас Орысбай.

На сегодня в Казахстане проживает около 400 ветеранов Великой Отечественной войны и более 72 тыс. казахстанцев, внесших вклад в победу. Концерт, подготовленный «Астана Опера» – дань уважения благородному подвигу участников войны и всем, кто приближал этот долгожданный день!