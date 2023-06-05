Песни Димаша зазвучат на радио в Чили

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Каждый день в течение всего июня в эфире популярного чилийского радио MIX TV будут транслироваться композиции Димаша Кудайбергена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dimashnews.com.

Первый эфир на радиостанции Чили, посвященный казахстанскому артисту, состоялся в прошлую пятницу, 2 июня. Это стало возможным благодаря усердной работе поклонников Димаша из фан-клуба Dimash Latin Dears.

Теперь в течение июня композиции исполнителя будут транслироваться ежедневно с 7 до 10 утра по времени Чили.

«Мы очень рады, что песни Димаша будут звучать в эфире радио Чили такое продолжительное время! Кроме того, в программе, посвященной Димашу, будут не только песни, но и приветствия от Dears, а также рассказана творческая биография артиста!» — поделились Dimash Latin Dears.