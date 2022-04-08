НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В апреле в крупнейшем университете Японии «The Open University of Japan» открылся новый курс по изучению русского языка. В программе курса студентам будут представлены песни Димаша Кудайбергена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dimashnews.com.

Песни Димаша включили в учебную программу японского университета

«The Open University of Japan», расположенный в префектуре Тиба, является самым известным заочным университетом Страны восходящего солнца. В нем обучается около 80 тысяч студентов.

В апреле этого года университет открыл новый курс по изучению русского языка, в рамках которого студенты познакомятся с тремя песнями Димаша Кудайбергена: «Я скучаю по тебе», «Знай», и «Любовь уставших лебедей».

Песни Димаша включили в учебную программу японского университета

Программа курса включает в себя 15 лекций, которые будут транслироваться каждое воскресенье на телеканале BS TV. За время курса студенты услышат песни Димаша с 3 апреля по 10 июля.

Трансляция лекций доступна только на территории Японии.