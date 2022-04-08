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    17:18, 08 Апрель 2022 | GMT +6

    Песни Димаша включили в учебную программу японского университета

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В апреле в крупнейшем университете Японии «The Open University of Japan» открылся новый курс по изучению русского языка. В программе курса студентам будут представлены песни Димаша Кудайбергена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dimashnews.com.

    Песни Димаша включили в учебную программу японского университета

    «The Open University of Japan», расположенный в префектуре Тиба, является самым известным заочным университетом Страны восходящего солнца. В нем обучается около 80 тысяч студентов.

    В апреле этого года университет открыл новый курс по изучению русского языка, в рамках которого студенты познакомятся с тремя песнями Димаша Кудайбергена: «Я скучаю по тебе», «Знай», и «Любовь уставших лебедей».

    Песни Димаша включили в учебную программу японского университета

    Программа курса включает в себя 15 лекций, которые будут транслироваться каждое воскресенье на телеканале BS TV. За время курса студенты услышат песни Димаша с 3 апреля по 10 июля.

    Трансляция лекций доступна только на территории Японии.


    Теги:
    Культура Япония Димаш Кудайберген Главная Общество
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