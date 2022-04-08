Песни Димаша включили в учебную программу японского университета
Песни Димаша включили в учебную программу японского университета
«The Open University of Japan», расположенный в префектуре Тиба, является самым известным заочным университетом Страны восходящего солнца. В нем обучается около 80 тысяч студентов.
В апреле этого года университет открыл новый курс по изучению русского языка, в рамках которого студенты познакомятся с тремя песнями Димаша Кудайбергена: «Я скучаю по тебе», «Знай», и «Любовь уставших лебедей».
Песни Димаша включили в учебную программу японского университета
Программа курса включает в себя 15 лекций, которые будут транслироваться каждое воскресенье на телеканале BS TV. За время курса студенты услышат песни Димаша с 3 апреля по 10 июля.
Трансляция лекций доступна только на территории Японии.