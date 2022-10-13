13 Октября 2022, 20:45

Песни Димаша Кудайбергена звучат в Антарктиде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Радиостанция, посвященная Димашу Кудайбергену и Dears, La Era Dimash достигла Антарктиды. Об этом в интервью радиоведущим рассказали сотрудники научно-исследовательской станции «Эсперанса», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Dimashnews.

Когда создатели La Era Dimash только запускали свое радио в Аргентине, они хотели, чтобы голос казахстанского исполнителя был слышен в каждом уголке планеты.

«Когда радиостанция впервые вышла в эфир, мы чувствовали себя очень счастливыми. С каждым днем список стран, где транслировалась La Era Dimash, становился все больше. Среди них были и те, о которых мы раньше не слышали. Сейчас же, спустя два года, наше радио вещает в 96 странах», - рассказала руководительница радиостанции Паола Профета.

11 октября 2022 года работники радио LRA36, которое вещает с научно-исследовательской станции «Эсперанса» (прим. аргентинская научно-исследовательская станция, расположенная на крайнем севере Антарктического полуострова) дали интересное интервью La Era Dimash.

В ходе беседы Клаудия Альбаррасин, Мария Евгения Родригес, Ромина Забалза и Мариэла Чуркина рассказали о своей нелегкой, но очень интересной работе на далеком и холодном континенте, а также подтвердили, что вещание La Era Dimash достигло Антарктиды, и девушкам довелось здесь услышать песни казахстанского артиста.

«Когда мы впервые услышали голос Димаша, мы были по-настоящему заворожены. У него красивые песни и очень большой талант!» - поделились они.













Фото: dimashnews.com