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Песни Димаша Кудайбергена зазвучали на латвийском радио

17 Июня 2020 14:06
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Песни Димаша Кудайбергена зазвучали на латвийском радио

РИГА. КАЗИНФОРМ - На популярном радио Риги «PIK 100FM» впервые началась ротация песни мегапопулярного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена «Любовь уставших лебедей». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dimashnews.com.

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В течение всего июня песня будет выходить в эфир два раза в день по графику, а затем останется в плейлисте радиостанции и будет регулярно транслироваться на ее волнах.

Радио «PIK 100FM» ­– одна из крупнейших латвийских радиостанций, которая работает в эфире уже 22 года. За интересный и душевный формат его называют «самым теплым радио».

После концерта Димаша в сердце Латвии, Риге, у жителей страны появился огромный интерес к творчеству исполнителя. Кроме того, поклонники начали изучать историю и культуру его родины – Казахстана, и даже начали учить казахский язык.

Видя этот огромный интерес, латвийский фан-клуб Димаша «Dimash Latvia Dears» начал осуществлять свою мечту о ещё большей популяризации творчества казахстанского исполнителя в своей стране. Узнав, что директор Радио «PIK100FM» тоже является поклонницей певца, они обратились к ней с просьбой о ротации одной из его песен. После достигнутой договоренности была выбрана песня «Любовь уставших лебедей», написанная Игорем Крутым и Михаилом Гуцериевым, которая для многих слушателей является визитной карточкой певца.

После того, как песня прозвучала в эфире, латвийскую радиостанцию начал слушать весь мир. Поклонники творчества Димаша регулярно присылают на радио теплые и добрые отзывы.

Активная работа Dears по популяризации Димаша в Латвии продолжается. 15 июня прошел первый эфир, где прозвучала песня «Your Love», написанная специально для певца Игорем Крутым и Ларой Фабиан, премьера которой состоялась совсем недавно. Сейчас латвийские слушатели с нетерпением ждут, когда на радио прозвучит песня Димаша на казахском языке.

В планах Dears также начать сотрудничество с другими радиостанциями Латвии, и работа в этом направлении уже ведётся.


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#Культура   #Димаш Кудайберген  
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