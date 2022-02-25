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Песков: Путин готов отправить делегацию в Минск на переговоры с Украиной

25 Февраля 2022 19:17
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Песков: Путин готов отправить делегацию в Минск на переговоры с Украиной

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Президент России Владимир Путин готов отправить в Минск на переговоры с Украиной делегацию РФ. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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«В ответ на предложение [президента Украины Владимира] Зеленского Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента для переговоров с украинской делегацией», - указал он.

По словам представителя Кремля, Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил Путина, что Минск будет готов создать все необходимые условия для переговорного процесса РФ и Украины, сообщает ТАСС.

Ранее, как сообщает Укринформ, Президент Украины Владимир Зеленский призвал Президента Российской Федерации Владимира Путина сесть за стол переговоров. Соответствующий призыв он озвучил во время обращения в пятницу.

«Хочу еще раз обратиться к Президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей», - заявил Зеленский.






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#Россия   #Украина   #Мировые новости  
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