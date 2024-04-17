Песков подтвердил начало вывода миротворцев РФ из Карабаха

Вывод российских миротворцев из Карабаха начался, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

— Да, это действительно так, — ответил представитель Кремля на просьбу журналистов подтвердить информацию азербайджанских СМИ о начале вывода российских миротворцев из Карабаха.

В Trend написали, что минувшим днем в социальных сетях появились кадры, на которых запечатлен процесс вывода из Азербайджана военной техники, принадлежащей российскому миротворческому контингенту, но никаких официальных комментариев по этому поводу не было.

10 апреля российские миротворцы покинули монастырский комплекс Худавенг в Кяльбаджаре. В настоящее время монастырь Худавенг охраняется азербайджанской полицией.