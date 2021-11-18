+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -7 °С
Алматы: -6 °С
USD 430.74 EUR 487.17
RUB 5.92 CNY 67.5
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Песком и солью посыпали дороги в Алматы

18 Ноября 2021 10:21
Поделиться:
Песком и солью посыпали дороги в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В целях предупреждения гололеда на улицах Алматы коммунальные службы посыпали 2 400 тонн песка и соляной смеси, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Семь граждан рассказали о своих липовых прививочных паспортах в Павлодарской области
Более 16 тыс иностранных граждан трудятся в Казахстане 20 сантиметров снега выпало в горных районах Алматы Свыше 20 тысяч человек стоят в очереди на земельные участки в Семее

По информации управления жилищной политики города Алматы, с 14:40 часов 17 ноября в городе Алматы началось выпадение снега, который завершился в 3:00 часа 18 ноября.

В горных районах выпало до 22 см снега, в предгорных районах 12-17 см, в городе 7-9 см.

В целях предупреждения гололедных явлений с начала снегопада силами 191 пескоразбрасывателя производилась посыпка дорог противогололедными материалами. Использовано 2 400 тонн материалов.

Ведутся работы по сметанию снега, очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, парковочных карманов, мест общего пользования.

По состоянию на 7:00 утра вывезено 297 кубических метров снега.

В ночной период задействованы 491 единиц спецтехники, в том числе 183 пескоразбрасывателя, трудились 423 дорожных рабочих.

С утра 18 ноября запланирован выход 554 единиц спецтехники и около 1 500 дорожных рабочих. В районных акиматах и подрядных предприятиях организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.

По прогнозу Казгидромета, сохраняется вероятность слабых осадков завтра 19 ноября. Температура воздуха днем 18 ноября - 0, минус 2 градуса.

Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Акимат   #Общество  
Поделиться:

Автор:

Гульзат Сахова

Новости по теме
Семь граждан рассказали о своих липовых прививочных паспортах в Павлодарской области
Более 16 тыс иностранных граждан трудятся в Казахстане
20 сантиметров снега выпало в горных районах Алматы
Свыше 20 тысяч человек стоят в очереди на земельные участки в Семее
Популярное
1 Султан Камалетдинов назначен заместителем министра обороны РК
2 Укравших скот на 8,5 миллинов тенге задержали в Акмолинской области
3 В СКО стремительно промерзает почва
4 Занятия отменены в школах Шымкента
5 Тараз накрыла пыльная буря
6 Тимур Дандыбаев освобожден от должности заместителя министра обороны РК
Читайте также
Два региона Казахстана остаются в «красной» зоне по коронавирусу
20 сантиметров снега выпало в горных районах Алматы
Султан Камалетдинов назначен заместителем министра обороны РК
Укравших скот на 8,5 миллинов тенге задержали в Акмолинской области
В СКО стремительно промерзает почва
Занятия отменены в школах Шымкента
Тараз накрыла пыльная буря
Тимур Дандыбаев освобожден от должности заместителя министра обороны РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив