Песком и солью посыпали дороги в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В целях предупреждения гололеда на улицах Алматы коммунальные службы посыпали 2 400 тонн песка и соляной смеси, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления жилищной политики города Алматы, с 14:40 часов 17 ноября в городе Алматы началось выпадение снега, который завершился в 3:00 часа 18 ноября.

В горных районах выпало до 22 см снега, в предгорных районах 12-17 см, в городе 7-9 см.

В целях предупреждения гололедных явлений с начала снегопада силами 191 пескоразбрасывателя производилась посыпка дорог противогололедными материалами. Использовано 2 400 тонн материалов.

Ведутся работы по сметанию снега, очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, парковочных карманов, мест общего пользования.

По состоянию на 7:00 утра вывезено 297 кубических метров снега.

В ночной период задействованы 491 единиц спецтехники, в том числе 183 пескоразбрасывателя, трудились 423 дорожных рабочих.

С утра 18 ноября запланирован выход 554 единиц спецтехники и около 1 500 дорожных рабочих. В районных акиматах и подрядных предприятиях организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.

По прогнозу Казгидромета, сохраняется вероятность слабых осадков завтра 19 ноября. Температура воздуха днем 18 ноября - 0, минус 2 градуса.