Пешком вокруг света: 73-летний казахстанец намерен попасть в Книгу рекордов Гиннесса

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 2 августа из Атырау 73-летний казахстанский путешественник Сарсенбай Котырашов отправляется в кругосветное путешествие, которое продлится до 2025 года. Перед дальней дорогой аксакал принял участие в брифинге, прошедшем в молодёжном ресурсном центре, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Главная цель кругосветного путешествия – установить мировой рекорд с регистрацией в Книге рекордов Гиннеса. Согласно официальным данным, на сегодняшний день подобный рекорд человека старше 70 лет еще не зарегистрирован. Я в отличной физической форме. Пеший марафон по Казахстану стал для меня и проверкой, и подготовкой одновременно. Возраст – это не показатель. Я чувствую, что справлюсь, уверен в своих силах, поэтому и решился на такой ответственный шаг», - заявил Сарсенбай Котырашов.

По словам аксакала, в свое путешествие он взял тележку, в которую поместил самое необходимое – предметы гигиены, сменную одежду, обувь и небольшой запас еды. В день он намерен проходить около 30-40 км.

72-летний житель Жезказгана Сарсенбай Котырашов стал известен в стране после того, как в прошлом году за 181 день преодолел путь протяженностью 8 тысяч километров, обойдя пешком весь Казахстан.

Теперь он планирует пройти по маршруту Казахстан – Россия – Грузия – Турция - Болгария – Сербия – Венгрия – Австрия – Германия – Франция – США – Китай – Монголия – Россия – Казахстан. По расчетам, путешествие займет 2 года, завершить турне он намерен в августе 2025 года.

Для удобства маршрут поделен на несколько этапов. Первый этап - Казахстан-Россия-Грузия-Турция. Этот отрезок, согласно плану, он намеревается пройти за 100 дней, оставив позади около 3 000 км. Второй - Турция-Франция-США (180 дней и более 9 тыс. км). Третий - США-Китай-Монголия-Россия-Казахстан (130 дней и более 4 тыс. км).

После завершения первого этапа Сарсенбай Котырашов вернется в Казахстан, чтобы в следующем году, с наступлением весны, снова отправиться в путешествие. Именно с той точки, на которой завершится его первый этап кругосветки. За это время его представители надеются найти спонсоров, которые смогут выделить финансирование на этот амбициозный проект, чтобы к следующему отрезку подключить сопровождение.