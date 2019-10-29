Пеший туристический маршрут по знаковым местам разработали в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице разработали пеший маршрут по знаковым местам города. «Туристический маршрут» доступен в приложении 2ГИС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Туристический маршрут столицы разработан совместными усилиями ТОО «2ГИС Нур-Султан» и ТОО «Астана Конвеншн бюро». Каждая точка «Туристического маршрута» кликабельна. При нажатии на объект можно ознакомиться с краткой исторической справкой и фотографиями достопримечательностей.

Пользователю достаточно ввести в строке поиска запрос «Туристический маршрут», и он уже активирован, о чем скажет синяя линия на экране.

2ГИС – это городской информационный справочник с аудиторией более 1.3 млн пользователей, который работает в трех версиях (ПК, онлайн и мобильное приложение).