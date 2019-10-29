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Пеший маршрут по знаковым местам Нур-Султана теперь доступен в приложении 2ГИС

29 Октября 2019 21:57
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Пеший маршрут по знаковым местам Нур-Султана теперь доступен в приложении 2ГИС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице разработали пеший маршрут по знаковым местам Нур-Султана. «Туристический маршрут» доступен в приложении 2ГИС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

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Туристический маршрут столицы разработан совместными усилиями ТОО «2ГИС Нур-Султан» и ТОО «Астана Конвеншн бюро». Каждая точка «Туристического маршрута» кликабельна. При нажатии на объект можно ознакомиться с краткой исторической справкой и фотографиями достопримечательностей. Пользователю достаточно ввести в строке поиска запрос «Туристический маршрут» и он уже активирован, о чем скажет синяя линия на экране. 2ГИС – это городской информационный справочник с аудиторией более 1.3 млн. пользователей, который работает в трех версиях (ПК, онлайн и мобильное приложение).

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Ключевые слова: Нур-Султан, Туризм, Акимат, Цифровой Казахстан,
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