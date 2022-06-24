24 Июня 2022 13:50

Пеший 72-летний путешественник из Улытау добрался до Павлодара

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарская область стала девятой из 17 регионов Казахстана, пройти которые задался целью 72-летний мастер-реставратор из Улытау Сарсенбай Котырашов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

«У меня три цели этого путешествия. Во-первых, я хочу популяризировать культурно-историческое наследие родного Улытау. Во-вторых, хочу привлечь внимание общественности к полезным свойствам кумыса. Кроме того, у меня есть договоренность с ЮНЕСКО. Если я, путешествуя по Казахстану, соберу сведения о более чем тысяче ремесленников, их включат в отдельный сайт, и так о них узнают во всем мире», – сообщил Сарсенбай Котырашов.

Аксакал из Улытау путешествует с конца марта. За это время он уже стер пять пар обуви. Но его радует, что пеший путь не обошелся ему «в копеечку». Везде, в какой бы регион он ни приехал, его ждут с распростертыми объятиями, кормят и бесплатно устраивают на ночлег.

«Казахстанцы очень гостеприимны, благодарю за теплый прием», – сказал путешественник.

Сарсенбая Котырашова сопровождает депутат Бахтияр Кожахметов.

«После завершения своего путешествия Сарсенбай планирует попасть на прием к Президенту, личным примером показать целебные свойства кумыса, а также предложить учредить День кумыса как официальный праздник», – сообщил Бахтияр Кожахметов.

Ранее сообщалось, что Сарсенбай Котырашов намерен обойти пешком весь Казахстан до ноября этого года. Ему в общей сложности предстоит пройти 8 000 км. Путешественник вышел в путь 31 марта. За 13 дней он дошел до Кызылорды. 11 мая его встречали в Алматы, а 17 мая в Талдыкоргане.