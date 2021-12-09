Пешеходы напали на водителя авто в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Два пешехода напали на водителя авто в Караганде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

7 декабря в Михайловский отдел полиции УП города Караганды поступило сообщение, что неизвестные напали на водителя легковушки. На место происшествия прибыл ближайший наряд полка патрульной полиции. 50-летний потерпевший пояснил, что сделал замечание двум неким гражданам, которые стояли на пешеходном переходе и мешали движению транспорта. В ответ злоумышленники несколько раз ударили потерпевшего и повредили автомобиль.

По «горячим следам» полицейские задержали двух мужчин в возрасте 33 лет и 41 года. Они дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело пор статье 293 УК РК «Хулиганство». Ведется расследование.