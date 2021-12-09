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Пешеходы напали на водителя авто в Караганде
9 Декабря 2021 14:55
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КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Два пешехода напали на водителя авто в Караганде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
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7 декабря в Михайловский отдел полиции УП города Караганды поступило сообщение, что неизвестные напали на водителя легковушки. На место происшествия прибыл ближайший наряд полка патрульной полиции. 50-летний потерпевший пояснил, что сделал замечание двум неким гражданам, которые стояли на пешеходном переходе и мешали движению транспорта. В ответ злоумышленники несколько раз ударили потерпевшего и повредили автомобиль.
По «горячим следам» полицейские задержали двух мужчин в возрасте 33 лет и 41 года. Они дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело пор статье 293 УК РК «Хулиганство». Ведется расследование.
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