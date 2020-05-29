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Пешеходными  станут некоторые улицы в Алматы по выходным

29 Мая 2020 14:23
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Пешеходными  станут некоторые улицы в Алматы по выходным

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы некоторые улицы по выходным будут закрывать для автомобилей и сделают их пешеходными, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев отметил, что обсудил с экспертами варианты закрытия некоторых улиц для движения автомобилей по выходным.

«Эти участки будут становиться пешеходными зонами. Какие именно улицы, сообщим позже. Готовьтесь», - написал аким в Twitter.


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Ключевые слова: Алматы, Экология, Акимат, Транспорт, Общество,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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