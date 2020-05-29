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Пешеходными станут некоторые улицы в Алматы по выходным
29 Мая 2020 14:23
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы некоторые улицы по выходным будут закрывать для автомобилей и сделают их пешеходными, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев отметил, что обсудил с экспертами варианты закрытия некоторых улиц для движения автомобилей по выходным.
«Эти участки будут становиться пешеходными зонами. Какие именно улицы, сообщим позже. Готовьтесь», - написал аким в Twitter.
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