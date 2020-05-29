Пешеходными станут некоторые улицы в Алматы по выходным

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы некоторые улицы по выходным будут закрывать для автомобилей и сделают их пешеходными, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев отметил, что обсудил с экспертами варианты закрытия некоторых улиц для движения автомобилей по выходным.

«Эти участки будут становиться пешеходными зонами. Какие именно улицы, сообщим позже. Готовьтесь», - написал аким в Twitter.