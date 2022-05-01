Пешеходных пространств станет больше в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Общественные пространства активно обустраивают в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт акима Нур-Султана в Instagram.

Во время объезда города 30 апреля Алтай Кульгинов посетил ряд мест, которые будут благоустраиваться и развиваться.

«Столицу развиваем с акцентом на то, чтобы в первую очередь город был удобен для пешеходов. Для этого из года в год в разы увеличиваем количество благоустроенных общественных пространств. Это позволяет создать места для отдыха и прогулок, занятий спортом», - отметил аким, дополнив, что работы по благоустройству ведутся во всех районах города, в том числе в жилых массивах.

К примеру, в районе Алматы на пересечении улиц Момышулы и Толебаева, в районе теннисного центра «Даулет», горожане и гости столицы смогут прогуляться в уютном парке Жеруйык-2, где в рамках субботника на этом месте разбили сквер, высадили деревья. Также уже в этот летний сезон там планируется построить волейбольную и баскетбольную площадки, беговую дорожку, ворк-аут зону, прогулочную инфраструктуру и зоны отдыха.

Большое внимание уделяется дальнейшему благоустройству уже созданных парков города.

«В парке вдоль набережной реки, со стороны ЖК «Городской романс», ранее благоустроили несколько зон для детей и взрослых: там открыли двухэтажную смотровую башню, игровую зону «питон» в виде верёвочной конструкции, холмы с горками, большую песочницу, различные игровые элементы и др. В этом году продолжается озеленение территории, в том числе высажены яблони. Первые плоды они должны будут дать уже в следующем году. Особенность данного парка в том, что он соединяет между собой Триатлон парк и наше подмостовое пространство, тем самым создавая целый микрорайон, где горожане могут с пользой для здоровья провести свой досуг», - сообщил Алтай Кульгинов.

Ранее парк на 16 гектаров открыли в жилом массиве Коктал. Общественное пространство разделено на три большие зоны: зону тихого отдыха, там установлены амфитеатр, где под открытым небом можно организовать кинотеатр, ротонда, где молодожены могут проводить церемонию бракосочетания, также есть зоны для отдыха и спорта.

В текущем году в рамках мастер-плана «Нур-Султан – комфортный город» планируется благоустроить еще свыше 200 дворов и общественных пространств - парки, скверы, бульвары. Ранее, как сообщил аким столицы, благоустроили более 500 дворов и общественных пространств.

Фото: Александр Куприенко.