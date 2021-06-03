Пешеходные светофоры установят по улице Сыганак в столице
«Планируется установка пешеходных светофорных объектов по улице Сыганак в районе Жусан банка. Также планируется обустроить дополнительные полосы движения для заезда на прилегающую территорию и осуществления беспрепятственных разворотов по улице Сарайшык, в районе улицы Караоткель. Установка пешеходных светофорных объектов позволит обеспечить безопасное и комфортное пешеходное движение согласно градостроительным нормам», - говорится в сообщении управления.
Вместе с тем, участки по улице Сарайшык и по улице Сыганак планируется оснастить разворотными полосами для транспорта.
Принятые меры направлены на улучшение мобильности граждан, заверили в транспортном ведомстве. Жителей и гостей города просят заранее планировать свой маршрут и быть бдительными на дорогах.