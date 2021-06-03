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    22:03, 02 Июнь 2021 | GMT +6

    Пешеходные светофоры установят по улице Сыганак в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султана проводит в столице работу по развитию улично-дорожной сети. Так, планируется установка пешеходных светофоров по улице Сыганак и обустройство дополнительных полос движения по улице Сарайшык. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    «Планируется установка пешеходных светофорных объектов по улице Сыганак в районе Жусан банка. Также планируется обустроить дополнительные полосы движения для заезда на прилегающую территорию и осуществления беспрепятственных разворотов по улице Сарайшык, в районе улицы Караоткель. Установка пешеходных светофорных объектов позволит обеспечить безопасное и комфортное пешеходное движение согласно градостроительным нормам», - говорится в сообщении управления.

    Вместе с тем, участки по улице Сарайшык и по улице Сыганак планируется оснастить разворотными полосами для транспорта.

    Принятые меры направлены на улучшение мобильности граждан, заверили в транспортном ведомстве. Жителей и гостей города просят заранее планировать свой маршрут и быть бдительными на дорогах.


    Теги:
    Астана Акимат Общество Безопасность
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