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Пешеходные полосы в проекции появились в Шымкенте

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
28 Марта 2021, 05:21
Пешеходные полосы в проекции появились в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте появились проекционные пешеходные полосы. Об этом в Instagram сообщил заместитель акима Шымкента Максут Исахов, передает МИА «Казинформ».

«С целью обеспечения безопасности пешеходов мы начали реализацию этого проекта в городе.
На сегодня они оборудованы только на улице Сыпырган Ата и пересечении улицы Аль-Фараби, рядом с автозаправкой «Satti zhol» на Темирлановском шоссе.
Такие яркие проекционные пешеходные переходы имеют ряд преимуществ перед обычной дорожной разметкой. Например, проекция освещает пешеходный переход и его хорошо видно в темноте, несмотря на свет и направление автомобильных фар, погодные условия, грязь, лед, снег, выбоины», - написал Максут Исахов.


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