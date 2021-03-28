Пешеходные полосы в проекции появились в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте появились проекционные пешеходные полосы. Об этом в Instagram сообщил заместитель акима Шымкента Максут Исахов, передает МИА «Казинформ».

«С целью обеспечения безопасности пешеходов мы начали реализацию этого проекта в городе.

На сегодня они оборудованы только на улице Сыпырган Ата и пересечении улицы Аль-Фараби, рядом с автозаправкой «Satti zhol» на Темирлановском шоссе.

Такие яркие проекционные пешеходные переходы имеют ряд преимуществ перед обычной дорожной разметкой. Например, проекция освещает пешеходный переход и его хорошо видно в темноте, несмотря на свет и направление автомобильных фар, погодные условия, грязь, лед, снег, выбоины», - написал Максут Исахов.