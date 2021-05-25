Пешеходные бульвары и променады: как в Нур-Султане благоустраивают территории театров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал, как проводятся работы по благоустройству, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.





«Если вокзалы и аэропорт являются воротами города, то облик уже самой столицы дополняют наши театры и культурные объекты. Именно они придают городу дополнительный лоск и также являются местами притяжения, как для горожан, так и для гостей столицы.

В этом году начали масштабно благоустраивать территории наших театров: это объединяем пешеходными бульварами и променадами, разбиваем зелёные сады и т.д. Ведь выйдя с театральной постановки, приятнее будет прогуляться вдоль зелёных садов, где также будут благоустроенные места, нежели обходить пустые бетонные места.

К примеру, летом текущего года для комфортного времяпровождения горожан на свежем воздухе объединим дорогу от дворца «Жастар» до музыкального театра юного зрителя пешеходным бульваром «Театральный» (ул. Омарова).

На сегодня проводятся работы по благоустройству улицы Ж. Омарова от пр. Республики до музыкального театра юного зрителя. На отрезке от пр. Республики до ул. Ауэзова проектом предусмотрели реконструкцию существующего фонтана. Новый фонтанный комплекс появится вокруг монумента «Дружбы народов». От него берет начало искусственный ручей, завершающийся сухим фонтаном. Вдоль ручья будут расположены водные аттракционы.

Еще один сухой фонтан появится возле музыкального театра юного зрителя. На этой территории также появятся малые архитектурные формы, инсталляции, велодорожка, теневые навесы. Предусмотрели размещение торговых павильонов, игровых зон и детских площадок.

Улица Мамбетова (от ул. Кенесары по пр. Абая) в летнее время по выходным дням будет выполнять роль пешеходного променада: автомобильное движение будет запрещено. На данном участке планируем разместить концертные зоны, aрт-площадки, танцевальные зоны. Будут проводиться художественные выставки, тематические выступления, ярмарки. Данная местность также станет своего рода арбатом для горожан.

Кроме того, во всех районах проводятся работы по озеленению, в том числе на территории наших достопримечательностей.

К примеру, на территории «Астана Опера» уже появились очертания нового дубового сада, сиреневого сада. Там высадим порядка 700 дубов и тысячи кустов сирени.

Аналогичные работы проводим на территории «Астана Балет», нового здания «Каздрамтеатра», также в Триатлон-парке и в других общественных пространствах (парках, скверах, бульварах). Уже сейчас «зелёных экозон» в городе стало в разы больше.

Наш город по праву является культурным мегаполисом, и в этом весомая заслуга каждого жителя и деятелей культуры. Столицу развиваем в рамках мастер-плана «Нур-Султан – комфортный город», – написал аким столицы.