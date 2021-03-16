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    11:08, 16 Март 2021 | GMT +6

    Пешехода сбили на «зебре» в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре пешехода сбила легковушка под управлением 27-летнего водителя, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «15 марта в 18:00 в городе Павлодаре на пересечении улиц Естая-Маргулана 27-летний водитель автомашины «Шевроле Ланус» совершил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    Из-за аварии пешеход с травмами госпитализирована. Автомобиль водворён на штрафную стоянку. Проводится проверка.


    Теги:
    ДТП Происшествия, ЧС Происшествия Павлодарская область
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