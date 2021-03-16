Пешехода сбили на «зебре» в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре пешехода сбила легковушка под управлением 27-летнего водителя, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«15 марта в 18:00 в городе Павлодаре на пересечении улиц Естая-Маргулана 27-летний водитель автомашины «Шевроле Ланус» совершил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Из-за аварии пешеход с травмами госпитализирована. Автомобиль водворён на штрафную стоянку. Проводится проверка.