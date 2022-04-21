Пешехода сбили на трассе в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – На трассе местного значения в Жамбылской области зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«20 апреля, примерно в 22:49, в Жамбылский районный отдел полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии вдоль трассы «Тараз - Гродеково» Жамбылского района, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области. - Сотрудники полиции выяснили, что возле АЗС в селе Гродеково водитель автомашины ВАЗ-21093 сбил пассажира, который вышел из автомашины Toyota и собирался переходить на противоположную сторону дороги. В результате пассажир скончался на месте ДТП».

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 ч.3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение смерти одного лица». Назначены необходимые экспертизы. Автомашина ВАЗ-21093 водворена на штрафную стоянку, уточнили в департаменте полиции.

В Жамбылской области обеспокоены ростом дорожно-транспортных происшествий с начала года.

Зарегистрировано уже около 180 ДТП. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года количество ДТП, число погибших увеличились примерно на 20%, число получивших телесные повреждения – на 27%. Нередко причинами ДТП становятся и некачественные дороги. Департаментом полиции совместно с местными исполнительными органами проводятся обследования автомобильных дорог области, уже обследовано более 2 700 км дорог, выявлено более 1 800 дефектов, выданы предписания по их устранению, к административной ответственности привлечено более 30 должностных лиц, сообщили в правоохранительном ведомстве.

По словам начальника департамента Жамбылской полиции области генерал-майора полиции Арманбека Баймурзина, анализ показывает, что 99% аварий произошли по вине водителей. В числе основных причин глава жамбылского гарнизона называет превышение скорости и сон за рулем. Нарушают правила и пешеходы, которые переходят проезжую часть в неустановленных местах или на запрещающий сигнал светофора, тем самым создавая угрозу для жизни своей и окружающих.

«Жамбылские полицейские на постоянной основе проводят работу по правовому просвещению, пропаганде и профилактике дорожно-транспортного травматизма. Для снижения количества аварий, повышения уровня водительской дисциплины проведены оперативно-профилактические мероприятия «Автобус», «Безопасная дорога», «Правопорядок». Практически все ДТП можно предотвратить, главное – соблюдайте правила дорожного движения», - говорит Арманбек Баймурзин.

Департамент полиции Жамбылской области рекомендует водителям и пешеходам быть бдительными на дорогах, особенно в ночное время суток, и строго соблюдать правила дорожного движения.