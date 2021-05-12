Пешехода сбили на трассе в Акмолинской области: пострадавший - в тяжелом состоянии

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Пострадавший при ДТП в Акмолинской области пешеход был госпитализирован в НИИТО города Нур-Султана в тяжелом состоянии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции региона, в дежурную часть Целиноградского районного отдела полиции поступило телефонное сообщение от жителя села Тонкерис о том, что вблизи села Алтынсарин был совершен наезд на пешехода. Пострадавший в тяжелом состоянии.

«Прибывшие на место происшествия полицейские предварительно установили, что на 1241-м км трассы «Екатеринбург - Алматы» водитель автомашины марки «Subaru Forester» допустил наезд на переходившего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора 25-летнего жителя села Алтынсарин. В результате ДТП пострадавший госпитализирован в НИИТО города Нур-Султана с диагнозом «Открытый оскольчатый перелом плечевой кости со смещением, закрытый перелом правой плечевой кости», - пояснили в ведомстве.

Стражи порядка начали в отношении водителя автомашины досудебное производство по ст. 345 УК РК «Нарушение Правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

Как добавили в полиции, с начала года на территории области с участием пешеходов произошло 33 ДТП, в которых трое человек погибли и 32 - получили различные телесные повреждения. Из них по вине пешеходов было семь ДТП.