Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

Пешехода сбил насмерть водитель без прав в Кокшетау

Автор:  
Оксана Матасова
3 Февраля 2020, 22:08
Пешехода сбил насмерть водитель без прав в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау лишенный права управления автотранспортом водитель сбил насмерть пешехода и скрылся с места происшествия, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Как рассказали в ведомстве, 2 февраля около 16:13 водитель автомашины марки Volkswagen Passat в Кокшетау, двигаясь по улице Жумагали Саина в восточном направлении, допустил наезд на 57–летнего пешехода, переходившего в неустановленном месте проезжую часть.

«Водитель после наезда на пешехода оставил место ДТП, не сообщив об этом в полицию. Пожилой мужчина от полученных травм скончался на месте. На поиски водителя были ориентированы наряды дорожно-патрульной службы, выставлены дополнительные автопатрули. В результате экипаж патрульной полиции «Тулпар - 10» с помощью камер ЦОУ на автодороге «Петропавловск-Нур-Султан», около АЗС Best задержал 29-летнего водителя автомашины марки Volkswagen Passat», - добавили полицейские.

Установлено, что 29-летний водитель двумя годами ранее был лишен права управления транспортным средством за управление в состоянии алкогольного опьянения сроком на 3 года. По факту стражи порядка возбудили досудебное производство по ч. 3 ст. 345. УК РК. Выясняются все обстоятельства произошедшего.


Акмолинская область   ЕАЭС   МВД РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
4,8 миллиона долларов составит призовой фонд чемпионата мира по боксу в Казахстане
4,8 миллиона долларов составит призовой фонд чемпионата мира по боксу в Казахстане
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Елена Рыбакина вышла в 1/8 финала грунтового «Мастерса» в Риме
Елена Рыбакина вышла в 1/8 финала грунтового «Мастерса» в Риме