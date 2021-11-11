Пешехода насмерть сбили в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Машина сбила 30-летнего пешехода около села Мичурино, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«10 ноября в 03.15 на 389 километре автодороги «Омск-Майкапчагай», возле села Мичурино, 59-летний водитель автомашины Kia Sorento совершил наезд на пешехода 1991 года рождения, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области журналистам.

По информации правоохранительных органов, машина водворена на специализированную штрафную стоянку. Проводится проверка.

«С начала текущего года на территории Павлодарской области зарегистрировано 529 ДТП, в результате которых 47 человек погибли, 789 травмированы», - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее в Павлодаре на пешеходном переходе машина сбила пенсионерку, которую с травмами доставили в больницу.