Пешехода насмерть сбили в Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Машина сбила 30-летнего пешехода около села Мичурино, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«10 ноября в 03.15 на 389 километре автодороги «Омск-Майкапчагай», возле села Мичурино, 59-летний водитель автомашины Kia Sorento совершил наезд на пешехода 1991 года рождения, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области журналистам.
По информации правоохранительных органов, машина водворена на специализированную штрафную стоянку. Проводится проверка.
«С начала текущего года на территории Павлодарской области зарегистрировано 529 ДТП, в результате которых 47 человек погибли, 789 травмированы», - добавили в ведомстве.
Напомним, ранее в Павлодаре на пешеходном переходе машина сбила пенсионерку, которую с травмами доставили в больницу.
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