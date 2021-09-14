Пешехода насмерть сбили в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Водитель совершил смертельный наезд на пешехода в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как прокомментировали в Департаменте полиции Алматинской области, авария произошла 13 сентября около 22 часов 20 минут на 36 километре автодороги Алматы-Оскемен.

«30-летний водитель автомашины «Opel Calibra» допустил наезд на неизвестного пешехода, личность которого в настоящее время устанавливается, переходившего проезжую часть в неустановленном месте. В результате полученных травм пешеход скончался на месте происшествия»,- сообщили в ведомстве.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 345 ч. 3 УК РК. Проводится досудебное расследование.