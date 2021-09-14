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    14:34, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Пешехода насмерть сбили в Алматинской области

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Водитель совершил смертельный наезд на пешехода в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как прокомментировали в Департаменте полиции Алматинской области, авария произошла 13 сентября около 22 часов 20 минут на 36 километре автодороги Алматы-Оскемен.

    «30-летний водитель автомашины «Opel Calibra» допустил наезд на неизвестного пешехода, личность которого в настоящее время устанавливается, переходившего проезжую часть в неустановленном месте. В результате полученных травм пешеход скончался на месте происшествия»,- сообщили в ведомстве.

    Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 345 ч. 3 УК РК. Проводится досудебное расследование.


    Теги:
    МВД РК ДТП Алматы Правоохранительные органы
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