Пешеход попал под машину в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Пешеход попал под колёса авто в Павлодаре. Его госпитализировали в больницу, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

ДТП произошло на пересечении улиц Абая-Достоевского, сообщили в областном департаменте полиции. По данным правоохранителей, пешехода сбил 32-летний водитель автомобиля «Mazda», когда 61-летний мужчина переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего с различными травмами госпитализировали в больницу. По словам медиков, состояние мужчины стабильное.

Автомобиль отправили на штрафстоянку. Согласно медицинскому заключению, водитель был трезвым. Полицейские проводят проверку.