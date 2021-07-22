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Пешеход попал под машину в Павлодаре
22 Июля 2021 10:58
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ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Пешеход попал под колёса авто в Павлодаре. Его госпитализировали в больницу, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
ДТП произошло на пересечении улиц Абая-Достоевского, сообщили в областном департаменте полиции. По данным правоохранителей, пешехода сбил 32-летний водитель автомобиля «Mazda», когда 61-летний мужчина переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего с различными травмами госпитализировали в больницу. По словам медиков, состояние мужчины стабильное.
Автомобиль отправили на штрафстоянку. Согласно медицинскому заключению, водитель был трезвым. Полицейские проводят проверку.
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