Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Пешеход погибла в ДТП в Павлодарской области

23 Декабря 2022, 18:39
Пешеход погибла в ДТП в Павлодарской области

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Водитель на автомашине марки «ВАЗ-217030», двигаясь по ул. К.Нуралина в городе Экибастузе, совершил наезд на пешехода, которая переходила дорогу в неустановленном месте. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

В результате ДТП 59-летняя горожанка от полученных травм скончалась на месте происшествия. «По факту проводится проверка. Автомашина водворена на специализированную штрафную стоянку. Назначены соответствующие экспертизы», - сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.


Фото: POLISIA.KZ


Новости по теме
Рейды по точкам продаж пиротехники проводят в СКО
За хранение наркотиков задержаны двое жителей Аксая
9,5 млн тенге взыскали с должников полицейские Туркестанской области
Теги:
Читайте также
Шторм ожидается в 9 регионах Казахстана
За хранение наркотиков задержаны двое жителей Аксая
Рейды по точкам продаж пиротехники проводят в СКО
Мужчина погиб при столкновении двух авто в Атырау
Более 20 пропавших лошадей вернули владельцу жамбылские полицейские
9,5 млн тенге взыскали с должников полицейские Туркестанской области
Почти полкилограмма синтетических наркотиков изъяли у петропавловца
Группа аферистов оформляла кредиты на жителей Темиртау
Новости партнеров
Популярное
1 Был ли произведен допрос замначальника ДП Алматинской области -  ответ Генпрокуратуры
2 Детский развлекательный центр открыли в поселке Торетам рядом с Байконуром
3 Шторм прогнозируют в 7 регионах Казахстана
4 Занятия для учеников 0-4 классов в школах Астаны 23 декабря переводятся в онлайн-формат
5 Более 70 земельных участков незаконно выдали в Петропавловске

Лента новостей