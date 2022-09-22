22 Сентября 2022, 16:27

Пешеход погиб в результате ДТП в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре пешеход погиб в результате ДТП, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

21 сентября около 21:00 часов на пересечении улиц Малайсары Батыра – Камзина, на нерегулируемом пешеходном переходе, 33-летний водитель «Toyota Aristo» совершил наезд на 56-летнего пешехода.

«От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. По данному факту проводится проверка», - сообщил первый заместитель начальника управления полиции города Арман Каптаев.

С начала года в Павлодаре зарегистрировано 185 ДТП, в результате которых шесть человек погибли, еще 253 травмированы.