Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС
Пешеход погиб в результате ДТП в Павлодаре
22 Сентября 2022, 16:27

Пешеход погиб в результате ДТП в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре пешеход погиб в результате ДТП, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

21 сентября около 21:00 часов на пересечении улиц Малайсары Батыра – Камзина, на нерегулируемом пешеходном переходе, 33-летний водитель «Toyota Aristo» совершил наезд на 56-летнего пешехода.

«От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. По данному факту проводится проверка», - сообщил первый заместитель начальника управления полиции города Арман Каптаев.

С начала года в Павлодаре зарегистрировано 185 ДТП, в результате которых шесть человек погибли, еще 253 травмированы.


Новости по теме
ДТП на трассе Уральск- Атырау: один человек погиб, четверо пострадали
Самолет упал на жилой дом в Ейске
Семь пешеходов погибли в авариях в СКО
Читайте также
ДТП на трассе Уральск- Атырау: один человек погиб, четверо пострадали
Семь пешеходов погибли в авариях в СКО
Пьяный мужчина «заминировал» дом в Кокшетау
Разбитые балбалы обнаружены в Меркенском святилище
Пожилой водитель погиб на трассе в Павлодарской области
Павлодарская студентка выиграла «бронзу» WorldSkills-2022 в Корее
ОПГ с крупной партией наркотиков и оружием ликвидировали в Жамбылской области
Скупщиков драгоценных камней задержали в Карагандинской области
Новости партнеров
Популярное
1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
3 Как мошенники имитируют проблемы с Windows и выманивают данные пользователей
4 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
5 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК

Лента новостей

Тенденции
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Архив