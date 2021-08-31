Пешеход погиб в ДТП в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Пешеход погиб в результате ДТП в Павлодарской области. Об передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На автодороге Экибастуз-Лесхоз 60-летний водитель автомашины Mitsubishi Montero совершил наезд на 49-летнего пешехода, который от полученных травм скончался в больнице. Поу факту в отношении водителя начато досудебное расследование по статье 345 части 3 УК Республики Казахстан. В полиции отметили, автомашина водворена на штрафную стоянку.

С начала года на территории Павлодарской области зарегистрировано 278 ДТП, в результате которых 20 человек погибли, 410 травмированы.

