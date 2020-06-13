Пешая экспедиция отправилась из Алматы на родину Абая

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы стартовала пешая экспедиция на родину великого Абая – в село Жидебай Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Группа волонтеров проделает путь в 1200 километров, чтобы отдать дань памяти казахскому просветителю и поэту. Преодолеть маршрут участники экспедиции планируют за 30 дней.

Их четверо – Ермек Кубашев, Данияр Балтаев и братья Даулет и Дамир Кушеевы. В дальний путь, да еще и пешком, они отправляются впервые. Но готовились к экспедиции основательно: дважды ходили по трассе – по 30 километров в день, в жару и в дождь, днем и ночью.

«Идея у нас такая, что в этом году юбилей великого поэта Абая, и этот год приурочен к Году волонтеров. Мы решили эти два события объединить. Отдать дань памяти нашему предку, основателю казахской литературы и сходить пешком», - говорит волонтер Дамир Кушеев.

В сутки волонтеры планируют преодолевать 40 километров. Весь путь составит 1200. Значит, за месяц доберутся до села Жидебай – родины великого Абая. С собой в дорогу берут минимум необходимых вещей.

«В данный момент наши сумки весят около 22 килограммов. Всё остальное по пути. Воду возьмем по 2-3 литра и в путь. У нас вот палатка, спальный мешок, каремат, горелка, медикаменты. Здесь у меня в основном продукты питания – тушенка, макароны и всё, что нужно», - рассказывает Данияр Балтаев.

А главное – в телефонах аудиокниги Абая, говорят ребята. Будут слушать по дороге. Планируют делать обязательные привалы у Капшагайского водохранилища и озера Алаколь. Остальные стоянки – по необходимости.

«Мы будем снимать на телефоны видео, фото, основные диалоги, сюжеты, красивые картинки. Мы будем снимать на профессиональную технику, чтобы было качественно», - поясняет Даулет Кушеев.

В село Жидебай волонтеры планируют прибыть 12 июля.