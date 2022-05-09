9 Мая 2022 23:54

Песенный фестиваль вернулся в офлайн-формат в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На сцене Дворца культуры горняков Караганды выступили хоровые коллективы, в которых поют люди старшего поколения. Из Сатпаева приехала 89-летняя певица. После двухлетнего перерыва из-за пандемии традиционный областной фестиваль «Поют ветераны» вернулся в офлайн-формат, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году свои программы, посвященные 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, представили 25 хоровых коллективов из городов и районов области.

«Наш хор был основан в 1998 году. Сейчас в нем 20 участников, в репертуаре более 60 песен. На этом фестивале исполнили такие произведения, как «Жеңіс туралы жыр», «Сағыныш» и «Туған ел». В районе нас знают и хорошо поддерживают. Выступали в Нур-Султане, а скоро планируем поездку в Туркестан», - рассказала руководитель хора «Ардагерлер» Актогайского района Карлыгаш Малыбаева.

Более полувека действует народный хор «Вдохновение» в Караганде. Коллектив, который базируется в ДК «Молодежный», объединяет сейчас 20 любителей песенного искусства. Самому старшему исполнителю 84 года.

Участница народного хора «Самоцветы» из Сатпаева труженик тыла Лидия Власова 25 мая отметит 90-летний юбилей.

«Люблю песни, всегда пою – и дома, и в гостях. В хоре уже 15-й год. А так я медик, окончила Маршанскую фельдшерско-акушерскую школу. В здравоохранении проработала 46 лет», - поделилась исполнительница.

Фестиваль завершился праздничным вечером «Споемте, друзья!». Караганда передала эстафету Балхашу, где хоровые коллективы соберутся в следующем году.