Пещеру Аулие-Ата очистили от хулиганских граффити в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Учителя из посёлка Шашубай Актогайского района Карагандинской области вернули первозданный вид пещере Аулие-Ата. На это ушло пять месяцев кропотливой работы. О завершении благого дела рассказала на своей странице в Facebook инициатор проекта – депутат областного маслихата Айман Тукбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Гора и пещера Бектау-Ата наравне с Чарынским каньоном и пиком Хан Тенгри входит в республиканскую карту сакральных объектов и других девяти особо почитаемых памятников природного наследия. Кроме необычных скал, урочище знаменито пещерой Аулие-Ата. Она находится на высоте 600 метров. В глубине пещера заполнена водой, которая считается священной. Испокон веков казахи приходили сюда на ночь молиться об исцелении от недугов.

Два года назад казахстанские сети заполонили фото, на которых были скалы, исписанные туристами. По словам местных жителей, первые надписи появились ещё в 30-х годах прошлого столетия. За 90 лет пещера стала выглядеть как неблагополучный район захудалого города.

В 2020 году педагоги, сотрудники и технический персонал опорной школы (ресурсного центра) на базе комплекса яслей-сада посёлка Шашубай приняли решение привести святую пещеру Аулие-Ата в надлежащий вид. Прежде чем приступить к работе, добровольцы изучили советы специалистов-практиков и провели апробацию многочисленных экспериментов непосредственно в пещере. Подготовительный этап длился три месяца.

«Практическое очищение пещеры Аулие-Ата заняло пять месяцев: август, сентябрь, октябрь 2020 года и апрель, май 2021 года. По выходным и праздничным дням по велению души и сердца наши мужчины ездили в урочище Бектау-Ата и очищали пещеру. Практически один подъём в пещеру – это 100 одноразовых и два бытовых кислородных баллона, мини-автономная генераторная электростанция на дизельном топливе, электрощётки и резаки, пожарные лестницы, туристическое снаряжение и верёвки, предметы личной безопасности в работе с огнём, строительный инвентарь, плюс у каждого рюкзак за плечами. И так в течение пяти месяцев. Вот это шашубайские настоящие парни!», – пишет Айман Тукбаева.

Акция в рамках «Рухани жаңғыру» официально была завершена 6 августа. По окончании работ по маршруту к пещере установили информационные баннеры на трёх языках – государственном, русском и английском. Также была воздвигнута памятная доска об акции с надписью, где есть слова: «Табиғат мінсіз таза, мін бізде ғана» («Сама природа безупречно чиста, а изъяны лишь от нас»).