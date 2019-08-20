Пещера Шакпак-Аулие – излюбленное место паломничества жамбылских туристов

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В карту «Сакральной географии Казахстана» вошли несколько объектов Жуалынского района Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Одним из таких объектов является пещера Шакпак-Аулие, расположенная в гористой местности близ населенного пункта Шакпак, упоминаемого в исторических летописях.

Пещера Шакпак-Аулие богата кремниевыми камнями. Считается, что в древности здесь шла добыча кремния, поэтому и возникли шахты. Сегодня промышленная добыча здесь не ведется, но пещеры стали популярны у туристов. Посещают пещеру Шакпак-Аулие и экскурсии школьников.

Представитель Таразского туристического центра «КазКырТур-центр» Лариса Саид-Оглы уже много лет проводит экскурсии для школьников в рамках эколого-краеведческого туризма.

«В дни летних каникул мы знакомим детей с наиболее интересными природными территориями, флорой и фауной родного края, - рассказала Лариса Саид-Оглы. - В минувшие выходные несколько десятков школьников отправились по маршруту, пролегающему по западной части Таласского Алатау, где находится уникальный природный заповедник Аксу-Джабаглы. Но перед этим дети побывали в подземных пещерах, являющихся излюбленным местом паломничества жамбылских туристов».

Это необычные пещеры. С ними связана красивая легенда, заставляющая людей спускаться в кромешную холодную тьму на глубину двести метров, брести, спотыкаясь об острые камни и задевая головой низкие своды длинного подземного коридора. И всё это только для того, чтобы в свете факелов и фонариков посмотреть на подземное озеро с подземной речкой и на диковинные сталактиты и сталагмиты, зарождавшиеся в глубинах этой пещеры на протяжении миллионов лет. А главное – увидеть на стенах пещеры минеральные образования в виде сердца и летящего ангела, прикоснуться к ним – и загадать желание.

Как гласит легенда, которую обычно рассказывают местные проводники, в этих пещерах, оставшихся после рудника, где почти сто лет назад добывали кремниевое железо, пряталась одна влюбленная пара, сбежавшая от преследований своих родных. С тех пор пещеры якобы приобрели мистическую силу, и загаданные здесь желания, говорят, сбываются.

«Наши маленькие туристы не боятся ни темноты, ни камней под ногами. Они бодро спускаются в пещеру, делятся по ходу впечатлениями, не обращая внимания на призывы к тишине сопровождающих их взрослых. Дети удивляются как подземным красотам, так и тому мусору, который оставляют после себя паломники», - рассказала Лариса Саид-Оглы.

После того как выходишь из подземных пещер, окружающий тебя мир – солнце, небо, шум деревьев, пение птиц – почему-то кажется особо восхитительным.

После пещер дети отправляются в расположенный неподалеку заповедник Аксу-Джабаглы, посещают музей Аксу-Джабаглинского природного заповедника. Ребята узнают, что по долинам текущих с востока на запад рек Жабаглысу и Аксу и окаймляющим их горным хребтам расположен заповедник Аксу-Джабаглы площадью 78 тысяч гектаров, основанный в 1926 году. Это самый первый в нашей стране и, пожалуй, самый богатый фауной и флорой природный заповедник. Он раскинулся на территории трех республик – Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. С 1926 года на территории заповедника запрещена охота и рыбалка, и попасть сюда можно только по особому разрешению. А с мохнатыми и пернатыми обитателями заповедника можно познакомиться в здешнем музее.

«В конце экскурсии мы обычно объявляем имена победителей – тех, кто больше всех запишет и запомнит названий населенных пунктов, встречавшихся нам на пути следования. Мы прямо на местности изучаем географию и историю родного края. Вот так, в зримом и осязаемом соприкосновении с красотой и уникальностью родного края, ребята учатся любить свой край, свою малую родину и свою большую родину - Казахстан», – отметила Лариса Саид-Оглы