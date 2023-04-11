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    09:11, 11 Апрель 2023 | GMT +6

    Песчаные бури обрушились на Китай

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Песчаные бури обрушились на Китай, объявлен синий уровень погодной опасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Центральной метеорологической службы КНР, с 11 по 12 апреля песчаные и пыльные бури затронут Синьцзян, Внутреннюю Монголию, провинции Хэбэй, Шаньси, Шэньси, Хэнань, Ляонин, Цзилинь, Хэйлунцзян, Аньхой, Цзянсу, Хубэй, а также такие мегаполисы, как Пекин, Тяньцзинь и Шанхай.

    Сильные песчаные бури ожидаются в центральной части Внутренней Монголии.

    Жители Пекина с утра наблюдают серый занавес из пыли и затуманенные очертания зданий в городе. Загрязнение воздуха оценивается в ряде районов китайской столицы как «опасным» для здоровья. Концентрация твердых частиц РМ10 превышает 1000 мкг/куб.

    Метеорологи обещают, что к утру среды ситуация улучшится, уровень загрязнения воздуха постепенно продолжит понижаться.



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